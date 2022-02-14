Зеленский заявил о стремлении Киева к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет решить все вопросы исключительно дипломатическим путем. Об этом он рассказал в своем обращении к нации, опубликованном на странице в Facebook.

Он отметил, что Украину не в первый раз пугают большой войной и назначают дату военного вторжения. По его мнению, это свидетельствует о том, что «государство сегодня сильно, как никогда». Украинский лидер добавил, что страна уверена в своих вооруженных силах, а основой армии являются «уверенность собственного народа и крепкая экономика».

В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев стремится к миру и хочет решить все вопросы путем переговоров. При этом он заявил, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. «Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», — сказал он.

В этом же обращении Зеленский призвал всех чиновников, покинувших страну или имеющих такие планы, вернуться обратно в течение суток.