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Зеленский пообещал Шольцу предоставить проект об особом статусе Донбасса

Шольц заявил, что Украина предоставит для дискуссии проект об особом статусе Донбасса

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским проекты законов об особом статусе Донбасса и выборах в самопровозглашенных республиках. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером. Трансляцию ведет РБК.

По словам Шольца, Зеленский пообещал, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и выборов в Донбассе для дискуссии.

Он также отметил, что Германия активизировала усилия в «нормандском формате» и старается преодолеть тяжелую ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем. Минские соглашения, отметил Шольц, являются основой для переговоров.

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Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан в Минске в 2015 году представителями Германии, России, Украины, Франции и самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Одни из ключевых пунктов комплекса предусматривают закрепление особого статуса Донбасса и проведение выборов в регионе. Несмотря на заявления сторон о приверженности договоренностям, выполнить их до сих пор не удалось.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, пересмотреть заключенные договоренности и разрушить мирный переговорный процесс пытаются США. Она обвинила Вашингтон в том, что он воодушевляет Киев на «дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения».

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Алиса Реброва
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