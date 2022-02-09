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Захарова заявила о стремлении США пересмотреть Минские соглашения

МИД России обвинил США в попытке пересмотреть Минские соглашения и разрушить переговоры

Фото: Globallookpress.com

Заявления США относительно очередности выполнения Минских соглашений говорят об их стремлении пересмотреть заключенные договоренности и разрушить мирный переговорный процесс. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова сослалась на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости выполнять Минские соглашения «только если будет найдена их должная очередность». Представитель МИД уверена, что ничего искать не требуется, так как последовательность шагов сторон четко указана в документах.

«Подобные высказывания, а особенно их синхронность говорят об одном: США выступают за пересмотр Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], это чревато разрушением мирного процесса», — объяснила Захарова позицию России. Она обвинила Вашингтон в том, что такой попыткой там воодушевляют Киев на «дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения».

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Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан в 2015 году в Минске при участии представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, Германии, России, Украины и Франции. Однако несмотря на заявления о приверженности этим договоренностям, до сих пор выполнить их ключевые пункты — юридическое закрепление особого статуса Донбасса и выборы в регионе — не удалось.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в грубом нарушении Минских соглашений. В чем именно Москва нарушила договоренности, Кулеба не уточнил.

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Дмитрий Настасьев
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