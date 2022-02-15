Россиян предупредили о мошенничестве при раннем бронировании туров

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предупредил российских туристов о схемах мошенничества при раннем бронировании туров. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист рассказал, что рост спроса на летние туристические путевки, которые туроператоры предлагают приобрести по выгодным ценам, способствовал активизации злоумышленников. Последние на условиях якобы раннего бронирования продают россиянам фиктивные туры и авиабилеты.

«Надо быть крайне осторожными, приобретая туры в интернете, потому что мошенники пошли по пути, когда они создают целые сети фиктивных виртуальных турагентств с отзывами, колл-центрами, которые находятся за пределами России», — предостерег Пащенко. По его словам, злоумышленники предлагают не только туры по акциям раннего бронирования, но и горящие путевки или дорогостоящие билеты бизнес-класса на самолеты или на поезда дальнего следования за треть цены.

Эксперт отметил важность проверки туроператора, у которого планируется приобретать тур. «Не стоит покупать вслепую (...) Стоит поинтересоваться физическим местоположением компании. Если предложение действительно выгодное, можно подъехать в офис, — заявил он. — Люди часто покупают вслепую, доверяя красивым отзывам, красивым картинкам на сайте».

При этом Пащенко обратил внимание, что в случае покупки туров или билетов у мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, предоставив платежную информацию, куда были переведены деньги, и скриншоты сайта, на котором совершалась покупка. «Соберите доказательства и напишите заявление. Есть шанс, что ваши средства будут возвращены или, по крайней мере, ресурс будет заблокирован, и мошенники не смогут совершать новые преступления», — подытожил специалист.

Ранее в феврале россиянка, устроившаяся стюардессой на яхту королевской семьи и проработавшая там больше трех лет, перечислила распространенные виды мошенничества в популярных туристических городах. В первую очередь блогер предупредила, что отдыхающим следует быть внимательными при пользовании услугами такси во время путешествий.

