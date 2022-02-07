Россиянам перечислили виды мошенничества в популярных туристических городах

Россиянка Алеся, устроившаяся стюардессой на яхту королевской семьи и проработавшая там больше трех лет, перечислила распространенные виды мошенничества в популярных туристических городах. Своими советами она поделилась на личной странице в Instagram.

В первую очередь блогер предупредила, что отдыхающим следует быть внимательными при пользовании услугами такси во время путешествий. Девушка сказала, что довольно часто водители обманывают туристов, пользуясь их незнанием местности. «Они (таксисты — прим. «Ленты.ру») выберут более длинный маршрут, постоят в пробках, чтобы на счетчике набралась сумма побольше», — пояснила стюардесса.

Автор также рассказала, что в популярных туристических городах встречаются недобросовестные местные жители, предлагающие путешественникам сфотографировать их, почистить обувь или сделать пробный массаж ног якобы бесплатно. «Сначала это выглядит как жест доброй воли, но по окончании работы с вас потребуют деньги», — заявила россиянка.

Кроме того, блогер предупредила туристов о виде мошенничества, часто встречающемся в Париже, Риме, Барселоне и Каире. «К вам кто-то подходит и предлагает "браслет дружбы". Независимо от вашего ответа вас попытаются взять за запястье и надеть браслет, прося оплату. Также это может служить для отвлечения вашего внимания, пока сообщник шарит по вашим карманам», — объяснила она.

Среди других распространенных схем обмана девушка перечислила уличные игры, продажу отдыхающим фальшивых билетов на транспорт и прокол шин у арендованных туристами автомобилей.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предупредили отдыхающих об опасности использования общедоступных Wi-Fi сетей. Эксперты пояснили, что мошенники могут украсть личные данные через учетные записи в социальных сетях.

