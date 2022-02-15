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Аферист из Tinder решил покорить Голливуд и стать героем «Холостяка»

Израильский мошенник Шимон Хают решил построить карьеру звезды и сняться в шоу «Холостяк»

Фото: @simon_leviev_official

Израильский мошенник Шимон Хают, называвший себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, решил покорить Голливуд и стать героем популярного шоу. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на близкий к мужчине источник.

По информации издания, аферист из Tinder уже подписал контракт с агентством, которое поможет ему написать книгу, сняться в романтической передаче, а также запустить собственный подкаст о свиданиях.

Предполагается, что он примет участие в съемках американского аналога шоу «Холостяк», где за его сердце будут соревноваться женщины. Отмечается, что после распространения в сети разоблачающей истории о своей жизни Хают планирует построить звездную карьеру.

Ранее в феврале стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

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Айсель Эюбова
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