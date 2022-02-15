Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Модель прошла по улицам в бикини под снегопадом и вызвала ажиотаж в сети

Английскую модель запечатлели во время снегопада в бикини и пуховике в центре Нью-Йорка

Фото: @apolloniallewellyn

Английская модель прошла по улицам Нью-Йорка в полуобнаженном виде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

22-летняя Аполлония Ллевеллин (Apollonia Llewellyn) решила сфотографироваться во время снегопада перед посещением шоу в рамках Недели моды. Ее запечатлели в полный рост в черном комплекте бикини, который частично обнажает грудь, длинном бежевом пуховике нараспашку и серых кедах. Образ девушки дополнили солнцезащитные очки и подвеска в виде креста.

Публикация набрала почти 12 тысяч лайков. Подписчики оценили смелость и внешний вид манекенщицы в комментариях. «Невероятный снимок», «Это легендарно!», «Лучшее фото из всех, что ты когда-либо делала, так еще в обнаженном виде в центре Нью-Йорка», «Потрясающая девушка», — высказывались они.

В июле полная модель прошла по улицам Лондона полуобнаженной в знак протеста. Кейт Ноланд (Kate Noland) поставила перед собой цель показать, что не обязательно быть худой, чтобы быть красивой, и в знак протеста прогулялась по городу в нижнем белье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ
Первый российский губернатор поддержал обращение о признании ДНР и ЛНР
Россия опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по безопасности
В Британии назвали способ развеять опасения Запада о вторжении России на Украину
Дачников предупредили о штрафах за срубленные деревья
В ЛНР рассказали о дилемме Запада после отвода российских войск
Реакцию Запада на кризис вокруг Украины назвали достижением политики России
Дэвид Финчер возмутился изменением концовки «Бойцовского клуба» в Китае
Стало известно о связи боли в ногах с перенесенным COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.