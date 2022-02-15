Модель прошла по улицам в бикини под снегопадом и вызвала ажиотаж в сети

Английская модель прошла по улицам Нью-Йорка в полуобнаженном виде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

22-летняя Аполлония Ллевеллин (Apollonia Llewellyn) решила сфотографироваться во время снегопада перед посещением шоу в рамках Недели моды. Ее запечатлели в полный рост в черном комплекте бикини, который частично обнажает грудь, длинном бежевом пуховике нараспашку и серых кедах. Образ девушки дополнили солнцезащитные очки и подвеска в виде креста.

Публикация набрала почти 12 тысяч лайков. Подписчики оценили смелость и внешний вид манекенщицы в комментариях. «Невероятный снимок», «Это легендарно!», «Лучшее фото из всех, что ты когда-либо делала, так еще в обнаженном виде в центре Нью-Йорка», «Потрясающая девушка», — высказывались они.

В июле полная модель прошла по улицам Лондона полуобнаженной в знак протеста. Кейт Ноланд (Kate Noland) поставила перед собой цель показать, что не обязательно быть худой, чтобы быть красивой, и в знак протеста прогулялась по городу в нижнем белье.