Бывшие президенты Украины обратились к подписантам Будапештского меморандума

Три бывших президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

По их словам, при подписании документа пять ядерных государств обязались уважать независимость и территориальную целостность Украины. Страна добровольно отказалась от своего ракетно-ядерного потенциала, который был третьим в мире. Теперь она может вспоминать эти обещания «разве что как издевательство».

Экс-президенты утверждают, что в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины и сегодня угрожает ей дальнейшим вторжением. «Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее», — отмечают они.

Бывшие украинские лидеры призывают гарантов Будапештского меморандума «доказать свою подлинную силу» и то, что документ не был «простым обманом».

Как сказано в обращении, в 1994 году один из подписантов «в частном разговоре печально предупреждал», что Киев обманывают. Если сегодня Украина проиграет, то больше ни одна страна, которая сможет получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах не откажется от него. «На кону — будущее безопасности всего мира. Осознайте это», — призвали Кравчук, Кучма и Ющенко.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду сформировать парламентское обращение к странам-гарантам Будапештского меморандума, а также к украинской власти с требованием активизировать документ.