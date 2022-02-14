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Тимошенко призвала Раду дать оценку Минским соглашениям

Депутат Тимошенко призвала Раду обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко призвала парламент дать оценку Минским соглашениям и обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума. Об этом сообщает Obozrevatel.

«Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника — это давление на Украину и украинские власти для того, чтобы были приняты Минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства», — заявила Тимошенко.

Она назвала неправильным то, что «только президент Украины находится на передовой переговорных процессов». «Я считаю, что парламент должен также взять на себя ответственность и дать оценку Минским соглашениям», — добавила экс-премьер.

По ее словам, украинцы никогда не согласятся на выполнение Минских соглашений в том виде, в котором требует Москва.

«Для Украины единственным основополагающим документом был и остается Будапештский меморандум. Мы, как Верховная Рада, должны сделать особое парламентское обращение ко всем странам-гарантам Будапештского меморандума, а также принять подобное обращение к нашей власти с требованием активизировать этот международный документ», — добавила Тимошенко.

Ранее она сравнила выполнение Минских соглашений с изменой.

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