Тимошенко призвала Раду дать оценку Минским соглашениям

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко призвала парламент дать оценку Минским соглашениям и обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума. Об этом сообщает Obozrevatel.

«Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника — это давление на Украину и украинские власти для того, чтобы были приняты Минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства», — заявила Тимошенко.

Она назвала неправильным то, что «только президент Украины находится на передовой переговорных процессов». «Я считаю, что парламент должен также взять на себя ответственность и дать оценку Минским соглашениям», — добавила экс-премьер.

По ее словам, украинцы никогда не согласятся на выполнение Минских соглашений в том виде, в котором требует Москва.

«Для Украины единственным основополагающим документом был и остается Будапештский меморандум. Мы, как Верховная Рада, должны сделать особое парламентское обращение ко всем странам-гарантам Будапештского меморандума, а также принять подобное обращение к нашей власти с требованием активизировать этот международный документ», — добавила Тимошенко.

Ранее она сравнила выполнение Минских соглашений с изменой.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. 11 февраля США заявили, что Россия может начать военное вторжение в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Москва отвергает подобные обвинения. МИД назвал заявления США истерикой.