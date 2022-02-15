В Италии заявили о правоте Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

Председатель Госсовета Италии Франко Фраттини заявил о правоте президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, когда он призвал развивать многостороннее сотрудничество. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

Как напомнил Фраттини, тогда Путин заявил, что необходимо преодолеть однополярность мира. «То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — пояснил он.

За прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как американцы поняли, что однополярный мир уже нельзя сохранить, считает итальянский политик. В частности, к многополярности подталкивает бурный рост Китая, Индии и России за эти годы. Фраттини предположил, что занимавший тогда пост президента США Джордж Буш-младший «вероятно, не хотел» такого развития событий.

В этой же беседе Франко Фраттини объяснил сложность введения санкций против Москвы. «Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции. Все дело в дипломатическом балансе», — назвал препятствие европейский политик.