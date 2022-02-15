В Италии объяснили сложность введения санкций против Москвы

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини объяснил сложность введения санкций против Москвы. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции. Все дело в дипломатическом балансе», — назвал препятствие европейский политик.

Фраттини отметил, что президенту России Владимиру Путину следовало бы помимо Италии дать всей Европе полные гарантии на поставки энергоносителей. «То есть не делая различий между друзьями и не друзьями. Это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в ЕС», — сказал он.

14 февраля «Газпром» указал, что в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее 10 процентов от закачанного летом газа. Общий уровень заполненности ПХГ Европы – меньше 34 процентов. По данным на 12 февраля, объем газа в ПХГ на 22,9 процента (на 9,9 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две третьих.

Между тем цены на газ в Европе взлетели. На открытии торгов 14 февраля стоимость поднималась на 13,7 процента, выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне многочисленных сообщений о якобы скором вторжении России на Украину и призывов ряда стран к своим гражданам покинуть республику.