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Канада предоставит Украине летальное вооружение на несколько миллионов долларов

Премьер-министр Трюдо: Канада предоставит летальное вооружение Украине на 6,1 млн долларов
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Patrick Doyle / Reuters

Власти Канады предоставят Украине летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллионов канадских долларов (6,1 миллионов долларов США). Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает CTV News.

Канадский политик также добавил, что одобрил выделение дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (около 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины. Данный кредит будет предложен Киеву в дополнение к 120 миллионам канадских долларов, выделенным в январе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Лидеры стран обсудили дипломатические усилия по снятию напряженности на Украине. Зеленский также поблагодарил Трюдо за финансовую помощь.

Ксения Назарова
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