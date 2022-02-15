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Женщина нашла пятилетний чизбургер, ужаснулась и решила отказаться от фастфуда

Женщина наткнулась на хранившийся пять лет чизбургер и поклялась больше не есть фастфуд

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Жительница американского города Вашингтон нашла пятилетний чизбургер из «Макдоналдса», ужаснулась и поклялась отказаться от фастфуда. Об этом сообщает The Mirror.

41-летняя Меган Кондри рассказала, что в ноябре 2017 года купила два чизбургера и картошку фри в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». Она съела один бургер и бросила другой на заднее сиденье машины, так как собиралась съесть его позже.

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Через несколько дней Кондри наткнулась на позабытый бургер и увидела, что он почти не изменился. Тогда она решила проверить, долго ли он не будет портиться. Женщина написала на упаковке дату покупки и надолго убрала его в шкаф.

Старый бургер попался ей лишь спустя пять лет, когда она перебирала рождественские украшения. За это время он стал твердым, как камень, но выглядел точь-в-точь так же, как в день покупки. На булочке, котлете и сыре не было и следа плесени или гнили. «Наверное, в нем очень много консервантов, иначе каким образом он бы сохранился в течение такого длительного времени», — говорит американка.

Она решила продолжить эксперимент и вернула бургер в шкаф еще на пять лет. Женщина утверждает, что такая идея возникла у нее после того, как она увидела 20-летний бургер, выставленный в кабинете ее врача.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Огайо пять поколений хранит испеченный в XIX веке фруктовый кекс. Выпечку дважды пробовали, и она оказалась невкусной.

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Алиса Дмитриева
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