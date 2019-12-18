Хранившийся пять поколений фруктовый кекс оказался невкусным

Семья Текамси (Tecumseh) из американского штата Огайо пять поколений хранит испеченный в XIX веке фруктовый кекс. Как сообщает сайт The Detroit News, выпечку дважды пробовали, и она оказалась невкусной.

В 1878 году 65-летняя жена фермера Фиделия Форд (Fidelia Ford) приготовила традиционный праздничный фруктовый кекс. Согласно рецепту, эта выпечка выдерживается год и подается на следующие праздники.

До этого момента Фиделия не дожила, и семеро ее детей решили сохранить кекс в память о ней. Он хранится в старинном стеклянном блюде. Кекс стал жестким, как камень, запах рома и специй давно выветрился.

Члены семьи передают кекс из поколения в поколение. Когда внук Фиделии Лайман (Lyman) перенес инсульт в 1952 году, он попросил своего сына Моргана (Morgan) стать хранителем семейной реликвии.

Попробовать фруктовый кекс на вкус пытались дважды. В 1964 году Эмос Форд (Amos Ford) на семейном сборище назвал позором, что выпечку его прабабушки никто не пробовал, и отрезал себе кусок. Эмос не сообщил, каков был пирог на вкус, но очевидцы описали его как «хрустящий».

В другой раз пирог попробовали, когда в декабре 2003 года Морган принес его на «Вечернее шоу». Он и ведущий шоу Джей Лино (Jay Leno) съели по кусочку. Тогда Лино сказал, что выпечке нужно еще немного состариться, а Морган сообщил, что пирог был на вкус как «молотая пшеница», что не характеризовало выпечку с лучшей стороны.

В 2013 году Морган скончался. Хранительницей фруктового кекса стала его дочь 56-летняя Джули Раттингер (Julie Rutinger). Она хранит копию его истории в кошельке на случай, если ее будут расспрашивать родственники или репортеры.

Ранее сообщалось, что в британском городе Эдинбурге, Шотландия, семья обнаружила в шкафу фигурку из моржовой кости стоимостью миллион фунтов стерлингов (82,4 миллиона рублей). Представитель семьи рассказал, что в середине XX века его дед приобрел реликвию в 1964 году за пять фунтов стерлингов (400 рублей).

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