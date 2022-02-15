Россиянам рассказали о риске бактериальной пневмонии при коронавирусе

Главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина предупредила россиян о риске развития бактериальной пневмонии при COVID-19. Ее слова передает «Газета.Ru».

Ильина отметила, что бактериальную пневмонию провоцирует кислородотерапия. «Как только вы включаете любую принудительную вентиляцию легких, а подача кислорода — это принудительная вентиляция, вы способствуете обмену бактериальной флорой между верхними и нижними дыхательными путями», — рассказала она.

Специалист пояснила, что в носу и рту человека находится много бактерий, но при нормальном состоянии слизистая не пропускает их дальше, выполняя барьерную функцию. «При использовании кислородотерапии вы волей-неволей потоком воздуха заносите бактерии и носа, и рта в трахею и легкие», — заключила эксперт.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко предупредил россиян о последствиях лечения коронавируса. По его словам, постковидный синдром часто путают с синдромом отмены, возникающем из-за отказа от веществ, к которым привык организм. Это происходит из-за того, что некоторые врачи назначают «Дексаметазон» для борьбы с вирусом.