Врач предупредил о последствиях лечения коронавируса

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU предупредил о последствиях лечения коронавируса.

Евдокименко заявил, что постковидный синдром часто путают с синдромом отмены, возникающем из-за отказа от веществ, к которым привык организм. По его словам, это происходит из-за того, что некоторые врачи назначают «Дексаметазон» для борьбы с вирусом. «С каких пор вирусные заболевания стали лечить „Дексаметазоном“? Максимум он нужен в пяти процентах случаев. А его дают огромному количеству больных», — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что одно из противопоказаний препарата — синдром отмены, при котором возникает боль в мышцах и суставах. Применение лекарства также может вызвать последствия, добавил он. Так, у людей повышается давление или уровень сахара в крови, возникают проблемы с глазами и поджелудочной. «Многие врачи не знают, что делать с постковидом. А после "Дексаметазона" — тем более», — резюмировал он.

Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царева рассказала, что бессонница может являться одним из последствий перенесенного коронавируса. По ее словам, потеря сна может длиться от трех до шести месяцев. «Примерно у 30 процентов пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет», — заявила она.