Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Врач предупредил о последствиях лечения коронавируса

Врач Евдокименко заявил, что из-за лечения постковидный синдром путают с синдромом отмены

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU предупредил о последствиях лечения коронавируса.

Евдокименко заявил, что постковидный синдром часто путают с синдромом отмены, возникающем из-за отказа от веществ, к которым привык организм. По его словам, это происходит из-за того, что некоторые врачи назначают «Дексаметазон» для борьбы с вирусом. «С каких пор вирусные заболевания стали лечить „Дексаметазоном“? Максимум он нужен в пяти процентах случаев. А его дают огромному количеству больных», — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что одно из противопоказаний препарата — синдром отмены, при котором возникает боль в мышцах и суставах. Применение лекарства также может вызвать последствия, добавил он. Так, у людей повышается давление или уровень сахара в крови, возникают проблемы с глазами и поджелудочной. «Многие врачи не знают, что делать с постковидом. А после "Дексаметазона" — тем более», — резюмировал он.

Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царева рассказала, что бессонница может являться одним из последствий перенесенного коронавируса. По ее словам, потеря сна может длиться от трех до шести месяцев. «Примерно у 30 процентов пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет», — заявила она.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины
Врач предупредил о последствиях лечения коронавируса
Байден объявил дату «вторжения» России на Украину
Юрист предупредил россиян о штрафах за перевозку алкоголя
Россиянам рассказали способы выявить фальшивые сборы денег для детей
В Подмосковье коммунальщик сбил глыбу снега с крыши метким броском снежка
Евросоюз и США передумали отключать Россию от SWIFT
На Украине призвали уничтожить правительство Крыма
В Великобритании заподозрили Россию в краже ДНК британского министра
Зампостпред России в ООН прокомментировал «истерию» США о вторжении России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.