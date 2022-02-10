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Сомнолог назвала продолжительность бессонницы после перенесенного коронавируса

Сомнолог Царева заявила, что бессонница после COVID-19 длится от трех до шести месяцев

Фото: Shutterstock

После перенесенной коронавирусной инфекции потеря сна может длиться от трех до шести месяцев. Такую продолжительность бессонницы после COVID-19 назвала врач-невролог, сомнолог Елена Царева, сообщает Ura.ru.

«Примерно у 30 процентов пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет», — заявила Царева.

Насколько быстро человек сможет побороть бессонницу, зависит от восстановления его эмоционального состояния и восполнения ресурсов, считает врач.

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По ее словам, бессонница появляется, так как вирус влияет на нервную систему человека и может усилить тревожно-депрессивные расстройства. На фоне самоизоляции возможно появление депрессии, что также может спровоцировать отсутствие сна.

«Практически все лекарства, которые применяются при лечении коронавируса, имеют побочные действия в виде бессонницы», — добавила Царева.

Ранее врач Николай Талов рассказал об одном из самых опасных последствий коронавируса — тромбозе. По его словам, они характерны для тяжелого и среднетяжелого течения COVID-19.

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Анастасия Шейкина
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