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Среда обитания

Дачников предупредили о штрафах за срубленные деревья

РБК: дачники могут получить штраф за вырубку ценных пород и молодых деревьев

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Желание избавиться от ненужных деревьев может обернуться штрафом для собственников дачных участков. О возможном наказании дачников предупредили эксперты, опрошенные РБК.

Юрист Мария Спиридонова отметила, что деревья на своем участке собственник может рубить, если земля имеет сельскохозяйственное назначение, а деревья не формируют лесозащитную полосу. Дерево также можно убрать, если оно упало само. Срубить можно и деревья на территории, выделенной под дачно-садоводческую деятельность или индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Вырубка ценных пород и молодых деревьев (поросли) не допускается. Также запрещено уничтожать растения в регионе обитания животных или птиц из Красной книги. Под вырубку не должно предназначаться более одного-двух крупных деревьев.

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При этом если деревья посажены самим собственником, их можно срубать в любом количестве. «Не стоит забывать, что за любое негативное воздействие на окружающую среду может быть как минимум наложен штраф», — напоминают эксперты. Например, собственник может получить штраф за вырубку деревьев на граничащем с лесом участке. Законом предусмотрена и уголовная ответственность за незаконную вырубку, если она совершена в значительном, крупном либо особо крупном размере.

Чтобы не запутаться в многочисленных правилах, эксперты рекомендуют обращаться за информацией в местный орган самоуправления, который отвечает за охрану окружающей среды, уточнила юрист. Это может быть управляющая компания, правление или председатель садового некоммерческого товарищества. При этом в некоторых регионах могут существовать местные законы, дополняющие федеральное законодательство.

Ранее в феврале дачникам напомнили о штрафах за нарушение требований пожарной безопасности. К взысканию может привести нерасчищенный снег на территории, который приводит дороги и проезды в ненадлежащий вид. За сугробы, мешающие добраться до источников наружного противопожарного водоснабжения, придется заплатить штраф до трех тысяч рублей.

Нина Ташевская
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