Российских дачников предупредили о штрафах зимой

Владельцы дачных участков могут получить штраф в зимнее время за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом россиян предупредил юрист Марсель Имамов, сообщает РИА Новости.

Причиной штрафа может стать нерасчищенный снег на территории, который приводит дороги и проезды в ненадлежащий вид. Сугробы могут помешать добраться до источников наружного противопожарного водоснабжения. За нарушение правила придется заплатить штраф до трех тысяч рублей.

По словам эксперта, и в холодное, и в теплое время года на даче также запрещено разжигать костры, не выкопав яму 30 сантиметров глубиной. Нарушив правило, дачникам придется отдать три тысячи рублей в качестве штрафа. Жарить шашлыки можно только в жаровне или мангале, которые располагаются по меньшей мере в пяти метрах от дома.

В октябре 2021 года юрист Василий Данилов предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Владельцы участков должны убирать некоторые виды растительности, в противном случае можно получить взыскание в соответствии с законодательством.