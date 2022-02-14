Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российских дачников предупредили о штрафах зимой

Юрист Имамов предупредил, что дачники могут получить штраф за нерасчищенный снег

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Владельцы дачных участков могут получить штраф в зимнее время за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом россиян предупредил юрист Марсель Имамов, сообщает РИА Новости.

Причиной штрафа может стать нерасчищенный снег на территории, который приводит дороги и проезды в ненадлежащий вид. Сугробы могут помешать добраться до источников наружного противопожарного водоснабжения. За нарушение правила придется заплатить штраф до трех тысяч рублей.

Материалы по теме:
Повелители стихий. Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
Повелители стихий.Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
Вчера
Зерна катастрофы. Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
Зерна катастрофы.Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
26 января

По словам эксперта, и в холодное, и в теплое время года на даче также запрещено разжигать костры, не выкопав яму 30 сантиметров глубиной. Нарушив правило, дачникам придется отдать три тысячи рублей в качестве штрафа. Жарить шашлыки можно только в жаровне или мангале, которые располагаются по меньшей мере в пяти метрах от дома.

В октябре 2021 года юрист Василий Данилов предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Владельцы участков должны убирать некоторые виды растительности, в противном случае можно получить взыскание в соответствии с законодательством.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах ОАЭ весной
МИД Японии объявил об эвакуации сотрудников посольства на Украине
Российский певец предостерег от цифрового рабства
В отношении бывшего главы ГИБДД Приморья возбудили уголовное дело по взяткам
Песков назвал плюс работы с администрацией Байдена
CAS объяснил решение по делу Валиевой
Windows 11 снова сломала принтеры
В Туркмении началась избирательная кампания
Женщина наняла телохранителя для защиты от жестокого мужа и вышла за него замуж
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.