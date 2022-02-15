Руководители IBM назвали сотрудников старше 40 лет динозаврами и уволили их

Топ-менеджеры IBM во внутренней переписке назвали сотрудников старше 40 лет динозаврами, которые ничего не понимают во взаимодействии, а затем уволили их, пишет Business Insider.

По информации издания, скриншоты переписок используются как доказательства обвинений компании в эйджизме. Известно, что в сообщениях говорилось об увольнении сотрудников старше 40 лет в 2018 году, чтобы «уступить место миллениалам и ускорить развитие IBM».

Пресс-секретарь компании Крис Мумма заявил, что сотрудники были уволены не из-за возраста, а из-за меняющихся условий бизнеса. «Некоторые формулировки в электронных переписках между бывшими руководителями IBM, о которых сообщалось, не соответствуют принципам уважения, с которым в компании принято относиться к сотрудникам», — заявил Мумма.

Ранее сообщалось, что власти Калифорнии подали в суд на Tesla за расовую дискриминацию. Согласно жалобам сотрудников, темнокожие работники компании ежедневно видели расистские граффити на стенах туалетов, шкафчиках, скамейках, рабочих местах, обеденных столах и в комнате отдыха, а также выслушивали оскорбления от руководства.