На Tesla подали в суд из-за «безудержного расизма»

Власти Калифорнии подали в суд на Tesla за расовую дискриминацию и домогательства после того, как регулятор обнаружил широко распространенную практику жестокого обращения с чернокожими рабочими на заводе производителя электромобилей недалеко от Сан-Франциско. Об этом пишет Bloomberg.

Департамент трудоустройства и жилищного строительства штата заявил, что получил жалобы от сотен рабочих и нашел доказательства того, что завод Tesla во Фримонте является «рабочим местом, где существует расовая сегрегация».

В жалобе также сказано об отсутствии афроамериканцев на руководящих должностях и о «безудержном расизме», который проявлялся в течение многих лет. «Еще в 2012 году чернокожие рабочие Tesla жаловались на то, что руководители и менеджеры постоянно используют расовые оскорбления», — отметили в ведомстве.

Один темнокожий рабочий рассказал о том, что якобы слышал расистские оскорбления от 50 до 100 раз в день. Согласно жалобе, чернокожие сотрудники ежедневно видели расистские граффити на стенах туалетов, шкафчиках, скамейках, рабочих местах, обеденных столах и в комнате отдыха.

Осенью прошлого года Tesla проиграла суд против чернокожего работника. Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, в которой он работал, была расово враждебной, а Tesla должна выплатить 130 миллионов долларов штрафа и 6,9 миллиона долларов за моральный ущерб.