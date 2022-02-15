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В бундестаге рассказали о «двойной стратегии» Шольца по кризису вокруг Украины

Член бундестага Штегнер заявил, что у Шольца есть «двойная стратегия» в отношении России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У канцлера Германии Олафа Шольца есть «двойная стратегия» по разрешению кризиса вокруг Украины. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал член комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Немецкий политик пояснил, что главным приоритетом ФРГ является мирное урегулирование кризиса с помощью дипломатических переговоров с обеими сторонами. При этом Берлин заставит Россию заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. «Не в наших собственных интересах и интересах наших партнеров было бы раскрывать содержание санкций [в отношении России]», — сказал Штегнер.

По его словам, Шольц уже продемонстрировал свою способность урегулировать сложные ситуации, и он, безусловно, сделает это в текущей ситуации. Политик подчеркнул, что переговоры Шольца с украинским президентом Владимиром Зеленским были необходимы в свете «российских угроз территориальной целостности и суверенитету» Украины, однако его поездка в Москву будет не менее важной.

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15 февраля в Москве состоятся переговоры Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, немецкий лидер заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.

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Валентина Шварцман
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