В бундестаге рассказали о «двойной стратегии» Шольца по кризису вокруг Украины

У канцлера Германии Олафа Шольца есть «двойная стратегия» по разрешению кризиса вокруг Украины. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал член комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Немецкий политик пояснил, что главным приоритетом ФРГ является мирное урегулирование кризиса с помощью дипломатических переговоров с обеими сторонами. При этом Берлин заставит Россию заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. «Не в наших собственных интересах и интересах наших партнеров было бы раскрывать содержание санкций [в отношении России]», — сказал Штегнер.

По его словам, Шольц уже продемонстрировал свою способность урегулировать сложные ситуации, и он, безусловно, сделает это в текущей ситуации. Политик подчеркнул, что переговоры Шольца с украинским президентом Владимиром Зеленским были необходимы в свете «российских угроз территориальной целостности и суверенитету» Украины, однако его поездка в Москву будет не менее важной.

15 февраля в Москве состоятся переговоры Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, немецкий лидер заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.