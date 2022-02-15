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Захарова назвала врага Украины

Представитель МИД России Мария Захарова назвала врагом Украины ее «элиту»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Врагом Украины является ее «элита», а не Россия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны. Захарова также добавила, что после слов украинского лидера о том, что объявление даты «вторжения» — это запугивание, стало понятно, что Соединенные Штаты не являются другом Киева.

Ранее Владимир Зеленский осудил депутатов, которые решили выехать на фоне «российской угрозы». Президент Украины дал им 24 часа, чтобы вернуться, иначе руководству придется «сделать выводы».

Ксения Назарова
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