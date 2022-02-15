Переговоры Путина и Шольца завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

Ранее сообщалось, что одной из основных тем для беседы политиков станет ситуация вокруг Украины. Ожидалось, что в разговоре с российским президентом канцлер Германии заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной, а также напомнит о возможности ввести санкции прости Москвы в случае агрессии в адрес Киева.

