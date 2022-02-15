Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Переговоры Путина и Шольца завершились

Переговоры президента России Путина и канцлера Германии Шольца завершились

Фото: Sputnik / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

Ранее сообщалось, что одной из основных тем для беседы политиков станет ситуация вокруг Украины. Ожидалось, что в разговоре с российским президентом канцлер Германии заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной, а также напомнит о возможности ввести санкции прости Москвы в случае агрессии в адрес Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Валиева стала лидером в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Россия перебросила самолеты дальней авиации в Сирию
Канцлер Германии высказался о ситуации с Deutsche Welle
Раскрыта судьба популярного iPhone
Евросоюз осудил призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР
Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности
Женщина нашла пятилетний чизбургер, ужаснулась и решила отказаться от фастфуда
Поджегшей восьмилетнего сына россиянке отменили приговор
Жакмюс посвятил пост россиянке после ее гомофобного замечания в его адрес
Путин заявил об отсутствии «политической окраски» «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.