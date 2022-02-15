Медсестра разбогатела на продаже интимных фото и начала работу над порно-сайтом

Бывшая медсестра, которая разбогатела благодаря продаже откровенных снимков в интернете, решила запустить собственный порно-сайт за миллион долларов. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Мать троих детей Элли Рэй (Allie Rae), чья страница появилась на платформе OnlyFans в 2020 году, рассказала, что сумела увеличить свой доход в несколько раз и в 2021 году начала зарабатывать около 370 тысяч долларов в месяц (28 миллионов рублей).

Услышав новость о том, что данный сайт может запретить размещение интимных фото, успешная модель встревожилась, поскольку ее заработок оказался под угрозой. Несмотря на то, что ограничения так и не вступили в силу, Рэй захотела обезопасить себя и начала работу над новым развлекательным сайтом для взрослых под названием WetSpace.

Его концепция заключается в том, что пользователи, продающие интимный контент, будут получать оплату в криптовалюте. Кроме того, у покупателей откровенных фото и видео будет возможность сохранять анонимность и производить оплату, не раскрывая своих банковских данных.

«Я хотела создать платформу, на которой секс-работники могли бы развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе, не опасаясь запретов. Я перфекционистка, поэтому ради качественной реализации всех процессов вложила в проект один миллион долларов (75,7 миллиона рублей) и привлекла инвесторов для запуска», — подчеркнула предпринимательница.

Отмечается, что открытие сайта запланировано на март 2022 года.

В 2020 году 37-летняя на тот момент медсестра Элли Рэй завела страницу на платформе OnlyFans для дополнительного заработка. Спустя несколько месяцев после регистрации на сайте коллеги Рэй узнали о ее новом хобби и рассказали об этом начальству. Женщина решила бросить карьеру, занялась развитием аккаунта и начала зарабатывать 75 тысяч фунтов стерлингов в месяц (7,6 миллиона рублей).