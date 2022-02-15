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США подтвердили возможность предоставить Украине кредитные гарантии

США рассматривают возможность предоставить кредитные гарантии Украине, заявил Белый дом
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США могут предоставить Украине кредитные гарантии. Ее слова передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что такую возможность мы рассматриваем как часть дополнительной макроэкономической поддержки», — заявила она.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора попросил у американского коллеги Джо Байдена военную и финансовую поддержку для страны. Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости значительного финансового пакета для Украины, который продемонстрирует России поддержку Запада.

Марина Совина
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