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Зеленский попросил у Байдена военной и финансовой поддержки для Украины

CNN: президент Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку для Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора попросил у американского коллеги Джо Байдена военную и финансовую поддержку для Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник телеканала назвал это «конкретными идеями по уменьшению российской угрозы», которые включают предоставление большей военной поддержки, включая более современное вооружение.

По словам чиновника, Зеленский также заявил Байдену о необходимости значительного финансового пакета для Украины, который продемонстрирует России поддержку Запада.

Представитель Белого дома сообщил CNN, что помощь Киеву в области безопасности продолжается и отметил, что администрация изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки.

Ранее 13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, который продлился меньше часа. По итогам они договорились продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Американский лидер выразил украинскому коллеге приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Президент также пообещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ США на любую «дальнейшую агрессию России».

Марина Совина
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