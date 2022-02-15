Раскрыт способ поднять авторитет России у белорусов

Авторитет и репутация России в Белоруссии поднимутся, если Москва поспособствует смещению главы республики Александра Лукашенко с президентского поста. Об этом политолог Дмитрий Болкунец заявил в ходе беседы с корреспондентом «Ленты.ру».

Большинство белорусов понимают, что решение белорусского кризиса находится в Москве, пояснил Болкунец. Он также отметил, что именно Кремль в состоянии сместить Лукашенко или удержать его у власти. При этом без ухода действующего президента кризис не закончится, уверен политолог.

Для развития Белоруссии нужны возможности для развития партийной системы, для появления у оппозиционных политиков возможности быть представленными в парламенте, а при Лукашенко это невозможно, счел Болкунец. «Если бы Россия вырулила этот кризис, это бы подняло и ее авторитет, и репутацию [среди белорусов]», — раскрыл он свое представление о настроениях в белорусском обществе.

Лукашенко был переизбран президентом Белоруссии в августе 2020 года. Однако многие белорусы не согласились с решением избирательной комиссии и вышли на митинги. Протесты быстро разрослись по всей стране, подавить их полностью удалось только к марту 2021 года. Российский президент Владимир Путин был одним из немногих мировых лидеров, кто признал Лукашенко белорусским президентом и поздравил его с переизбранием.

О зависимости Лукашенко от Путина написали и в западной прессе. Эксперты, опрошенные The Washington Post, уверены, что белорусского президента загнали в угол и теперь он согласен на любые требования российского руководства.