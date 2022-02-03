На Западе увидели глубокую зависимость Лукашенко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в глубокой зависимости от российского лидера Владимира Путина после того, как в республике произошли массовые протесты в 2020 году. Изменение в положении политика увидели западные эксперты, опрошенные The Washington Post.

Как отмечает издание, в 2020 году, после прошедших в Белоруссии выборов, результаты которых вызвали серию массовых протестов в стране, перед Лукашенко возникла реальная угроза лишиться власти. В результате он решил обратиться к Кремлю за политической поддержкой. Получив же ее, считают аналитики, он оказался в положении, когда практически вынужден выполнять волю российских властей, в том числе и в вопросе отношений с Украиной.

«Его загнали в угол. Чего бы сейчас ни хотел Путин, Лукашенко говорит "да"», — заявил историк, изучающий процессы в Белоруссии в Университете Альберты в Канаде, Дэвид Марплс.

По мнению специалистов, именно этим объясняется изменение риторики белорусского лидера. Так, если в 2014 году он старался занимать нейтральную позицию относительно конфликта на Украине, не спешил признавать Крым российской территорией и пытался вести себя как независимый посредник в переговорах Москвы и Киева, теперь Лукашенко выступает с гораздо более пророссийских позиций.

В конце января Лукашенко обвинил страны Запада в попытках «утопить в крови российско-украинское братство» и пообещал вернуть Украину в «лоно славянства». До этого он раскритиковал киевские власти за неадекватное поведение, отметив, что нынешнее политическое руководство Украины находится под внешним управлением и ведет себя непредсказуемо.

В декабре прошлого года президент Белоруссии рассказал о своем желании посетить Крым. Тогда же он выразил мнение, что де-факто и де-юре полуостров принадлежит России.

В 2020 году в Белоруссии из-за результатов президентских выборов разразились массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, тогда как его конкурентка, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь десять процентов. Власть начала преследовать оппозиционных политиков, в результате чего многие из них покинули страну.