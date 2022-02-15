Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Три четверти всех краж криптовалюты в мире связали с Россией

Chainalysis: 74% украденных через программы-вымогатели средств в 2021 году ушли в Россию

Фото: Shutterstock

Аналитическая компания Chainalysis заявила, что три четверти криптовалюты, украденной в результате атак программ-вымогателей в 2021 году во всем мире, перешла на адреса электронных кошельков, связанных с Россией. Соответствующий отчет опубликован на сайте организации.

Так как блокчейн — открытая сеть, специалисты проанализировали ее данные вместе с данными веб-трафика и выяснили, что после хакерских атак программ-вымогателей большая часть полученных средств отмывается через сервисы, подавляющее число пользователей которых живут в России. По оценке Chainalysis, 13 процентов криптовалюты, отмываемой киберпреступниками через криптоплатформы, были отправлены на российские адреса.

Кроме того, Chainalysis несколько лет отслеживает деятельность десятков криптокомпаний с офисами в московском бизнес-центре Москва-Сити, которые предположительно занимаются отмыванием денег. По данным аналитиков, эти фирмы получают криптовалюту на сотни миллионов долларов в квартал — во втором квартале 2021 года общая сумма почти достигла 1,2 миллиарда долларов. Каждый квартал от 29 до 48 процентов всех денег, полученных криптобизнесом в Москва-Сити, отправляется с «преступных» и «рискованных» адресов.

Bitcoin от TradingView

За три года наблюдений (с 2019 по 2021 год) этим криптофирмам перевели с таких адресов 700 миллионов долларов в криптовалюте — 13 процентов от всех полученных ими средств за этот период. На украденные с помощью программ-вымогателей средства приходится 38 миллионов долларов. Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс считает, что столь высокий уровень киберпреступлений в России связан с высоким уровнем образования в области компьютерных наук, а также с низкими экономическими перспективами даже для тех, кто имеет опыт в этой области. 

С русскими хакерами связали также две крупнейшие атаки в США — на оператора трубопровода Colonial Pipeline и производителя мяса JBS. В мае CNN писал, что взлом Colonial Pipeline произвела группа DarkSide, состоящая из русских киберпреступников. Журналисты ссылались на источники из числа бывших сотрудников американской администрации. Месяцем позже представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что атаку на JBS тоже совершили русские — администрация президента даже обратилась по этому вопросу к правительству России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Объемная прическа из 1990-х вновь вернулась в моду
Офис Зеленского оценил возвращение российских войск с учений
Стало известно о массовом увольнении украинских военных летчиков
В России собрались ограничить возможность покупки криптовалюты
Три четверти всех краж криптовалюты в мире связали с Россией
В России собрались заработать на решении Европы
В Верховной Раде увидели повод отказаться от Минских соглашений
В Москве начали исследование назальной вакцины от COVID-19 «Генериум»
Предсказана взрывная популярность складных смартфонов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.