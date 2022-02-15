Три четверти всех краж криптовалюты в мире связали с Россией

Аналитическая компания Chainalysis заявила, что три четверти криптовалюты, украденной в результате атак программ-вымогателей в 2021 году во всем мире, перешла на адреса электронных кошельков, связанных с Россией. Соответствующий отчет опубликован на сайте организации.

Так как блокчейн — открытая сеть, специалисты проанализировали ее данные вместе с данными веб-трафика и выяснили, что после хакерских атак программ-вымогателей большая часть полученных средств отмывается через сервисы, подавляющее число пользователей которых живут в России. По оценке Chainalysis, 13 процентов криптовалюты, отмываемой киберпреступниками через криптоплатформы, были отправлены на российские адреса.

Кроме того, Chainalysis несколько лет отслеживает деятельность десятков криптокомпаний с офисами в московском бизнес-центре Москва-Сити, которые предположительно занимаются отмыванием денег. По данным аналитиков, эти фирмы получают криптовалюту на сотни миллионов долларов в квартал — во втором квартале 2021 года общая сумма почти достигла 1,2 миллиарда долларов. Каждый квартал от 29 до 48 процентов всех денег, полученных криптобизнесом в Москва-Сити, отправляется с «преступных» и «рискованных» адресов.

За три года наблюдений (с 2019 по 2021 год) этим криптофирмам перевели с таких адресов 700 миллионов долларов в криптовалюте — 13 процентов от всех полученных ими средств за этот период. На украденные с помощью программ-вымогателей средства приходится 38 миллионов долларов. Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс считает, что столь высокий уровень киберпреступлений в России связан с высоким уровнем образования в области компьютерных наук, а также с низкими экономическими перспективами даже для тех, кто имеет опыт в этой области.

С русскими хакерами связали также две крупнейшие атаки в США — на оператора трубопровода Colonial Pipeline и производителя мяса JBS. В мае CNN писал, что взлом Colonial Pipeline произвела группа DarkSide, состоящая из русских киберпреступников. Журналисты ссылались на источники из числа бывших сотрудников американской администрации. Месяцем позже представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что атаку на JBS тоже совершили русские — администрация президента даже обратилась по этому вопросу к правительству России.