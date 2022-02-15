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Объемная прическа из 1990-х вновь вернулась в моду

Glamour сообщает, что короткий объемный боб вновь стал актуальным в 2022 году

Фото: @amritapalahey

Объемная прическа, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь вернулась в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Glamour.

По информации издания, в 2022 году актуальными стали различные вариации коротких стрижек, при этом особенно трендовым считается боб. Отмечается, что для подобной прически характерна небрежность и объем у корней, которого девушки добиваются с помощью средств для укладки, круглой расчески или специальных стайлеров.

Блогерши регулярно публикуют на своих страницах в TikTok ролики, в которых демонстрируют свои вариации укладки короткого боба. Они рекомендуют подписчикам разделять волосы на несколько частей и сушить их брашингом, уделяя внимание концам, чтобы закрутить их к лицу. По их словам, таким образом они добиваются эффекта естественного прикорневого объема.

В октябре прошлого года модные редакторы портала Who What Wear перечислили пять вечно модных стрижек. Среди них, например, укороченный боб во французском стиле, который одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Поклонницами такой стрижки являются редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, писательница Алекса Чанг, предпринимательница Ким Кардашьян.

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Майя Пономаренко
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