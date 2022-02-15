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Миллиардер преподнес возлюбленной роскошный подарок за 51 миллион рублей

Бизнесмен преподнес девушке скульптуру с бриллиантами в виде сумки Hermes Birkin

Фото: World's Most Expensive

Британский миллиардер преподнес возлюбленной декор для дома за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Бизнесмен из Лондона, чье имя не раскрывается, купил девушке платиновую скульптуру, которая выполнена в виде сумки Hermes Birkin. Отмечается, что изделие украшено восьмью тысячами бриллиантов и изумрудом в форме сердца весом три карата. Стоимость роскошного подарка составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (51,7 миллиона рублей).

По информации издания, создателем аксессуара является художница Дебби Вингхэм (Debbie Wingham), которая специализируется на создании произведений искусства и оригинальных подарков для состоятельных клиентов по всему миру.

В феврале Канье Уэст за день одарил возлюбленную и ее подруг сумками на миллионы рублей. Музыкант преподнес Джулии Фокс и ее приятельницам сумки Hermes Birkin в честь дня рождения актрисы. На размещенных в Instagram-аккаунте актрисы сторис девушки позируют с роскошными аксессуарами черного, белого и синего цветов.

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Майя Пономаренко
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