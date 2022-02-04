Канье Уэст за день одарил возлюбленную и ее подруг сумками на миллионы рублей

Рэпер и дизайнер Канье Уэст подарил сумки Hermes Birkin своей новой возлюбленной, актрисе Джулии Фокс, и четырем ее близким подругам. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на личные источники из круга знаменитостей.

Известно, что подарки на несколько миллионов рублей музыкант преподнес Фокс в день ее 32-летия, который отмечался в заведении Lucien в Нью-Йорке. На размещенных в Instagram-аккаунте актрисы сторис девушки позируют с роскошными аксессуарами черного, белого и синего цветов.

По информации издания, стоимость одной сумки Hermes Birkin, приобретенной Канье Уэстом, начинается от 10 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей).

В январе сообщалось, что 44-летнего рэпера и 33-летнюю актрису заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина. Позднее актриса высказалась о романе с Уэстом. «Нет никаких ярлыков. Ничего такого. Мы просто люди, которые помогают друг другу чувствовать себя немного лучше. Это такая связь Близнецов и Водолея. Это очень вдохновляет», — сказала она.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.