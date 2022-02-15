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В ЛДПР понадеялись на скорое возвращение Жириновского

В ЛДПР надеются, что Жириновский скоро вернется к работе и ответит на все вопросы

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В ЛДПР надеются, что лидер партии Владимир Жириновский скоро сможет вернуться к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата ЛДПР, зампреда комитета Госдумы по здравоохранению Сергея Леонова.

Леонов, что после своего возвращения он лично ответит на все вопросы касательно перенесенной болезни и будущего партии.

Также депутат отметил, что состояние лидера ЛДПР остается стабильным, политику оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ленов также подчеркнул, что Жириновский продолжает руководить партией, а сама ЛДПР продолжает работать в штатном режиме.

Отдельное внимание депутат обратил на многочисленные сообщения СМИ и Telegram- каналов об ухудшении здоровья Жириновского и призвал прекратить спекуляции на этой теме.

«Когда лидер ЛДПР вернется к активной публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством», — заявил он.

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Роман Кирьянов
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