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Онищенко объяснил тяжелое течение болезни Жириновского

Онищенко объяснил тяжелую форму COVID-19 у Жириновского поздней госпитализацией
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тяжелое течение коронавируса у лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть связано с тем, что политик затянул с госпитализацией. Об этом бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, Жириновский мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни.

«Видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться», — добавил Онищенко.

При этом бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что лидер ЛДПР всегда очень серьезно относился к соблюдению антиковидных мер в Госдуме. По его словам, политик всегда на парламентских сессиях носил маску и перчатки, а также старался как можно меньше находиться в самом зале заседаний.

Лидер ЛДПР со 2 февраля находится в центральной клинической больнице. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую врачебную помощь.

В понедельник, 14 февраля, в СМИ появились сообщения о якобы начавшемся воспалении в мозгу у Жириновского. Однако депутат ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал эту информацию слухами и сплетнями.

Роман Кирьянов
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