Раскрыты подробности состояния госпитализированного Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный со 2 февраля, сейчас находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По информации ведомства, врачи продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в СМИ появились сообщения о произошедшей встрече Жириновского с также госпитализированным в Центральной клинической больнице Москвы лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Однако Зюганов опроверг эту информацию, сославшись на то, что Жириновский болен COVID-19 и находится на карантине.

Лидер ЛДПР был госпитализирован в среду, 2 февраля, по информации пресс-службы Минздрава, произошло это из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом.