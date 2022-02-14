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В ЛДПР ответили на сообщения о воспалении мозга у Жириновского

Депутат ЛДПР Нилов назвал сплетнями и слухами сообщения о воспалении мозга у Жириновского

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Разошедшиеся по Telegram-каналам сообщения о якобы начавшемся в мозге лидера ЛДПР Владимира Жириновского воспалении — это сплетни и слухи. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я не комментирую сплетни и слухи. У нас информация сами видите какая в Telegram-каналах за последнее время появлялась. И сколько выявлено недостоверных каналов, которые, гоняясь за сенсацией, подают всякие сплетни, которые потом не подтверждаются», — заявил он.

Нилов считает, что подобного рода спекуляции на теме здоровья и состояния политика недопустимы. «Дай бог здоровья Жириновскому», — добавил депутат.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил об ухудшении состояния лидера ЛДПР, в мозге которого на фоне коронавируса якобы началось серьезное воспаление.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Роман Кирьянов
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