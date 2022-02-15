Шольц понадеялся на продолжение отвода войск России от границ Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что отвод российских войск от границ Украины продолжится. Его слова прозвучали во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Выступление двух лидеров доступно на YouTube-канале РБК.

Кроме того, глава немецкого правительства назвал отвод сил хорошим знаком и выразил готовность вместе с партнерами и союзниками в ЕС и НАТО говорить о шагах по укреплению общей безопасности. Шольц заверил, что диалог с Россией будет вестись в духе взаимопонимания и взаимного признания принципов, согласованных в рамках ОБСЕ.

Он отметил, что в эти принципы входят нерушимость границ и суверенитета всех государств, в том числе Украины. «Я очень хотел бы обсуждать эти вещи в рамках диалога. Мы не должны зайти в тупик, который обернется для нас бедой. Для правительства ФРГ совершенно ясно, что агрессия против Украины повлечет за собой тяжелые последствия», — добавил канцлер.

15 февраля прошли переговоры между Путиным и Шольцем в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, что Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.