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Шольц понадеялся на продолжение отвода войск России от границ Украины

Канцлер ФРГ Шольц назвал отвод российских сил от границ Украины хорошим знаком

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что отвод российских войск от границ Украины продолжится. Его слова прозвучали во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Выступление двух лидеров доступно на YouTube-канале РБК.

Кроме того, глава немецкого правительства назвал отвод сил хорошим знаком и выразил готовность вместе с партнерами и союзниками в ЕС и НАТО говорить о шагах по укреплению общей безопасности. Шольц заверил, что диалог с Россией будет вестись в духе взаимопонимания и взаимного признания принципов, согласованных в рамках ОБСЕ.

Он отметил, что в эти принципы входят нерушимость границ и суверенитета всех государств, в том числе Украины. «Я очень хотел бы обсуждать эти вещи в рамках диалога. Мы не должны зайти в тупик, который обернется для нас бедой. Для правительства ФРГ совершенно ясно, что агрессия против Украины повлечет за собой тяжелые последствия», — добавил канцлер.

15 февраля прошли переговоры между Путиным и Шольцем в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, что Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

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Николай Чигасов
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