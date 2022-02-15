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Китай использовал Олимпиаду для бахвальства водородными автобусами

На Олимпийских играх в Пекине Китай решил похвастаться водородным транспортом

Фото: Peter Casey-USA TODAY Sports / Reuters

Китай решил использовать Олимпийские игры, чтобы похвастаться своими достижениями в области автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По улицам Пекина и горного района Чжанцзякоу, где также проходят соревнования, курсируют более тысячи транспортных средств (ТС) на водороде. Среди них — более 800 автобусов от автопроизводителей Beiqi Foton, Geely и Yutong, а также автомобили Mirai и микроавтобусы Coaster от Toyota. Некоторые водородные пикапы были оборудованы под смазку лыж для спортсменов, а какие-то фургоны использовались для обеспечения персонала едой и горячими напитками.

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Китай ранее уже использовал подобную тактику — во время летних Олимпийских игр 2008 года страна похвасталась зарождающейся в то время технологией электромобилей. С тех пор Китай стал крупнейшим рынком электрокаров, на который в 2021 году пришлось чуть более половины мировых продаж. Водородные автомобили не стали такими же популярными, как электромобили — в период с 2015 по 2021 год в Китае было продано чуть менее девяти тысяч водородных автомобилей.

Несмотря на это, у ТС на водороде есть масса преимуществ. Они не производят выхлопные газы, как обычные машины, а также заправка водородного автомобиля происходит гораздо быстрее, чем зарядка электрокара. Кроме того, по сравнению с аккумуляторами электромобилей, которые быстро разряжаются на холоде, водородному транспорту не важна погода. Препятствием для широкого распространения было отсутствие должного количества водородных заправок, однако к зимней Олимпиаде власти установили более тридцати станций в Пекине и Чжанцзякоу.

Использование водородных автомобилей на Олимпиаде может стать предвестником будущего. По прогнозам, к 2050 году число водородных автомобилей в Китае достигнет 30 миллионов. Рынок развивается и в России — Минэнерго страны предложило к 2030 году перевести 10 процентов городского и междугородного пассажирского транспорта на водородное топливо.

Нина Ташевская
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