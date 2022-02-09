Россиян захотели пересадить на автобусы на водороде

Минэнерго России предложило к 2030 году перевести 10 процентов городского и междугородного пассажирского транспорта на водород. В ведомстве также захотели создать в стране водородную заправочную инфраструктуру. Об этом говорится в проекте технологической стратегии развития водородной отрасли, сообщает «РБК».

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года поручил правительству создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году. Его преимуществами перед электробусом станут более быстрая заправка и увеличенный ход без подзарядки. Глава дептранса Максим Ликсутов отмечал, что перспектива водородного транспорта может «иметь горизонт до 30 лет», а КамАЗ и «Роснано» уже заключили соглашение с мэрией Москвы на производство водородного автобуса.

Планируется, что пересадить москвичей на новый вид транспорта можно будет уже в 2022 году, когда первый тестовый водоробус поступит в Мосгортранс. Однако в пресс-службе предприятия предупреждают, что говорить о полном переводе транспорта на водород еще рано: сначала необходимо протестировать водоробус в реальных условиях и при разных температурных режимах.

Однако представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая поставляет транспорт в регионы, назвал идею заменить 10 процентов автобусов на водоробусы нереализуемой. Он отметил, что стоимость водоробусов даже без учета создания заправочной инфраструктуры станет неподъемной для большинства регионов страны.

Автопарк Москвы уже насчитывает тысячу электробусов, благодаря использованию которых выбросы углекислого газа в столице в 2021 году снизились на 30 тысяч тонн. Планируется, что Москва полностью откажется от автобусов на бензине и дизеле. По словам Ликсутова, концепция развития городского транспорта столицы подразумевает полный переход на электробусы к 2030 году.

В декабре 2021 года сообщалось, что в России появится первая атомная станция для наработки водорода. Запуск планируется в 2033 году, а ввод в промышленную эксплуатацию — в 2036-м. В разработке проекта атомной энерготехнологической станции и в создании систем оборудования для хранения и транспортировки водорода примет участие холдинг «Атомэнергомаш».