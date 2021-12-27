В России появится первая станция для наработки водорода

В России появится первая атомная станция для наработки водорода, ее планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию — к 2036 году. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

По словам главы холдинга, «Атомэнергомаш» может принять участие как в разработке проекта атомной энерготехнологической станции (АЭТС) для производства водорода, так и в создании систем оборудования для его хранения и транспортировки. В настоящее время завершается разработка эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР), он должен быть завершен в 2023 году.

Предполагается, что в начале 2025 года холдинг получит лицензию на размещение АЭТС, а к осени того же года разработает проектную документацию. «Физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года, а в декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию», — сказал Никипелов.

Он добавил, что корпус реактора ВТГР можно изготовить за заводе «Атоммаш» в Волгодонске Ростовской области по технологии изготовления корпусов российских реакторов ВВЭР-1000, которые сейчас работают на многих АЭС.

Ранее Минэнерго подготовило программу развития низкоуглеродной водородной энергетики. Согласно плану, Россия будет ежегодно экспортировать до трех миллионов тонн водорода к 2030 году и до 12 миллионов тонн к 2050 году. Министерство оценило инвестиции в программу на уровне 26 миллиардов долларов, из которых девять миллиардов пойдут на создание логистической инфраструктуры. В программе Минэнерго описываются четыре сценария развития производства и продажи за границу как «голубого» водорода, так и экологически чистого «зеленого» водорода.