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Россия анонсировала первые водородные мегапроекты

«Ъ»: Минэнерго подготовило программу развития водородной энергетики

Фото: Shutterstock

Минэнерго подготовило программу развития низкоуглеродной водородной энергетики. Согласно плану, Россия будет ежегодно экспортировать до трех миллионов тонн водорода к 2030 году и до 12 миллионов тонн к 2050 году. Первые водородные мегапроекты анонсировал «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ведомства.

Министерство оценило инвестиции в программу на уровне 26 миллиардов долларов, из которых девять миллиардов пойдут на создание логистической инфраструктуры. В программе Минэнерго описываются четыре сценария развития производства и продажи за границу как «голубого» водорода, так и экологически чистого «зеленого» водорода. Согласно сценарию ускоренного развития экспорта, поставки должны вырасти до 6,4 миллиона тонн к 2030 году и до 30 миллионов тонн к 2050 году.

Также предполагается, что потребление водорода в стране вырастет до 200 тысяч тонн в год к 2030-му и до четырех миллионов тонн к 2050 году, не считая производства для водородного транспорта и заправок. Согласно другому сценарию, внутреннее потребление составит 0,6-1,2 миллиона тонн. 1,5-5,25 миллиона тонн будут производить для транспорта и еще 3-10,5 миллиона — для заправок.

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Рост потребления водорода приведет к увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 32 процентов к 2050 году. Мощность ВИЭ к этому сроку должна составить 97 гигаватт. При этом Владимир Скляр из «ВТБ Капитал» отмечает, что такой объем выглядит амбициозно при нынешних программах поддержки.

Минэнерго выделяет десять наиболее конкурентоспособных экспортных пилотных проектов. Без господдержки только проекты на Ямале, Сахалине и в Якутии можно назвать эффективными. При этом ни один из проектов не окажется экономически выгодным. Для получения дохода с проектов министерство предлагает выделить субсидии на создание логистической инфраструктуры — наливных терминалов, конверсионных установок. Вложения должны окупиться приблизительно за 30 лет.

Среди рисков для России как экспортера водорода Минэнерго упоминает возможность Китая обеспечить себя водородом без импорта, возможное падение цен из-за масштабных проектов в Саудовской Аравии и отставание от запланированных сроков ввода экспортных мощностей в России.

Ранее в декабре наличие удобной инфраструктуры, в том числе заправок для водородного транспорта, назвали главным условием перехода россиян на более экологичные виды транспорта. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Александр Морозов. Он также отметил, что вложиться в создание инфраструктуры следует не только государству, но и автопроизводителям.

Александра Мирошникова
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