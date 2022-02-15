Шольца назвали обладателем «ключа» к деэскалации ситуации вокруг Украины

Депутат бундестага Германии от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал канцлера Германии Олафа Шольца обладателем «ключа» к столь необходимой деэскалации ситуации вокруг Украины. Таким мнением политик поделился беседе с «Лентой.ру».

По его словам, подобный шаг предоставил бы реальный шанс снизить напряженность, но федеральное правительство не осознает всю серьезность ситуации.

«Германия играет второстепенную роль, потому что она отстаивает свои позиции только по некоторым нюансам, но в остальном следует за США», — заявил Котре.

15 февраля в Москве состоятся переговоры Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, немецкий лидер заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.