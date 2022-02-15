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Шольца назвали обладателем «ключа» к деэскалации ситуации вокруг Украины

Депутат бундестага Котре назвал Шольца обладателем «ключа» к деэскалации вокруг Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат бундестага Германии от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал канцлера Германии Олафа Шольца обладателем «ключа» к столь необходимой деэскалации ситуации вокруг Украины. Таким мнением политик поделился беседе с «Лентой.ру».

По его словам, подобный шаг предоставил бы реальный шанс снизить напряженность, но федеральное правительство не осознает всю серьезность ситуации.

«Германия играет второстепенную роль, потому что она отстаивает свои позиции только по некоторым нюансам, но в остальном следует за США», — заявил Котре.

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Валентина Шварцман
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