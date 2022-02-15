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Россиянам раскрыли бюджетный способ улететь на любимый курорт богачей

Авиабилет из Ростова-на-Дону в Мале в феврале обойдется в 35,7 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли предложили российским путешественникам бюджетный способ улететь на Мальдивы в феврале. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты портала TourDom.

Так, самым привлекательным предложением отправиться на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, оказалось у Flydubai — перелет в обе стороны в экономклассе по маршруту Ростов-на-Дону — Мале с вылетом 24 феврале и возвращением 2 марта обойдется туристу от 35,7 тысячи рублей. В стоимость авиабилета включен багаж весом до 23 килограммов.

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Тем, кто планирует провести на островах праздник 8 Марта, перелет этой же авиакомпанией обойдется немного дороже — от 39,1 тысячи рублей. С 13 по 23 марта можно отправиться рейсом Emirates за 35,7 тысячи рублей, с 3 по 13 апреля стоимость билета ниже — 34,8 тысячи рублей.

Специалисты предположили, что выгодные тарифы перевозчиков из ОАЭ связаны с тем, что у них высокая интенсивность рейсов на маршруте Дубай — Мале. Чтобы эффективно заполнять самолеты, в отдельные даты требуется стимулировать спрос спецпредложениями.

Ранее в январе семью российских туристов депортировали с Мальдив из-за несоблюдения миграционных правил, так как их дети не имели собственных загранпаспортов. Так, россияне забронировали путевку на курорт богачей через турагента, а на авиабилетах решили сэкономить и приобрели их самостоятельно, без помощи посредника.

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Валентина Процкова
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