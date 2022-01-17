Россияне решили сэкономить на путевках на курорт богачей и были депортированы

Семью российских туристов депортировали с Мальдив из-за несоблюдения миграционных правил, так как их дети не имели собственных загранпаспортов. Об этом пишет TourDom.ru.

Как сообщает портал, россияне забронировали путевку на курорт богачей через турагента, а на авиабилетах решили сэкономить и приобрели их самостоятельно без помощи посредника. При оформлении документов они указали данные своих загранпаспортов, в которые были вписаны дети.

Так, по прилете на Мальдивы путешественников задержали на пограничном контроле — согласно требованиям Мальдивской Республики, дети прибывающих иностранных граждан должны иметь собственные паспорта. Россияне были вынуждены отправиться обратно домой.

Отмечается, что данные правила действуют во многих странах. По мнению туроператоров, если бы туристы приобретали полный турпакет, то проблем можно было избежать — сотрудники компании на этапе проверки документов обратили бы внимание на их несоответствие требованиям. Тем не менее другие считают, что турагент семьи тоже частично виноват в ситуации, вовремя не проконтролировав процесс организации отдыха.

Ранее в октябре 2021 года россиянка отдохнула на Мальдивах за 150 тысяч рублей и раскрыла способы спланировать бюджетный отпуск на островах. Так, по ее словам, один из главных секретов путешествия «в режиме эконом» — это перелет стыковочным рейсом вместо прямого.