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Кулеба рассказал о главном признаке деэскалации на границах

Глава МИД Украины назвал отвод российских войск от границы главным признаком деэскалации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина поверит в реальную деэскалацию на границах с Россией, когда зафиксирует отвод ее войск в места постоянной дислокации. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Глава МИД назвал снижение численности Вооруженных сил России в регионе главным признаком снижения напряженности. При этом он подчеркнул, что страна в этом вопросе будет ориентироваться на собственные сведения, а не заявления Москвы.

«У нас уже правило не "услышим — тогда поверим", а "увидим — тогда поверим". Увидим отвод — поверим в деэскалацию», — рассказал Кулеба.

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Михаил Кириллов
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