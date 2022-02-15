Кулеба рассказал о главном признаке деэскалации на границах

Украина поверит в реальную деэскалацию на границах с Россией, когда зафиксирует отвод ее войск в места постоянной дислокации. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Глава МИД назвал снижение численности Вооруженных сил России в регионе главным признаком снижения напряженности. При этом он подчеркнул, что страна в этом вопросе будет ориентироваться на собственные сведения, а не заявления Москвы.

«У нас уже правило не "услышим — тогда поверим", а "увидим — тогда поверим". Увидим отвод — поверим в деэскалацию», — рассказал Кулеба.

Ранее министр объявил об «успешном сдерживании российского наступления» в регионе, благодаря действиям Украины и США. Он полагает, что дипломатические действия позволили предотвратить «вторжение» и избежать обострения обстановки в Донбассе. «Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — заверил дипломат.