На Украине заявили об успешном сдерживании российского наступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву и его западным партнерам удалось успешно сдержать российское наступление. Об этом он заявил на брифинге, его цитирует Telegram-канал Klymenko Time.

Глава МИД уверен, что именно усилиями Украины и Запада было остановлено обострение ситуации со стороны России. «Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — заявил Кулеба.

Ранее в США заявляли о том, что Россия может вторгнуться на Украину со стороны Белоруссии и пообещали Минску «быстрый и решительный ответ», если он разрешит использовать территорию республики для наступления. Поводом для таких заявлений послужили совместные военные учения «Союзная решимость-2022».

При этом 15 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военного округов завершили часть военных учений и начали возвращаться в пункты базирования.