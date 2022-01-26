США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

США пригрозили Белоруссии быстрым и решительным ответом Запада, если страна разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Об этом пишет РИА Новости.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — сказал он.

По его словам, в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, которые граничат с Белоруссией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в наличии планов по свержению украинского правительства. Некоторые из них, как подчеркнул дипломат, не включают в себя силовых решений. При этом он уверен, что в военные сценарии решения конфликта в Кремле также изучаются.

