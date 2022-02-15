Россиянка купила сумку Hermes и лишилась 1,3 миллиона рублей

Жительница Москвы захотела купить сумку люксового бренда и лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка, чье имя не раскрывается, связалась с продавцом одежды и аксессуаров знаменитых марок в социальной сети Instagram, чтобы приобрести сумку модели Kelly модного дома Hermes. По словам москвички, она должна была предварительно оплатить товар и получить его 11 февраля.

По информации издания, пострадавшая передала курьеру 16 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) наличных денег в одном из московских торговых центров. Однако в обещанный срок покупательница так и не получила сумку от продавца и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент никак не комментировали произошедшее.

В октябре прошлого года российская полицейская украла ювелирное изделие у задержанной женщины. Тогда россиянку забрали в участок за то, что она покинула место дорожно-транспортного происшествия. После досмотра у женщины изъяли личные вещи, в том числе золотой браслет стоимостью 16 тысяч рублей. Его украла 42-летняя полицейская Анна Василькевич, которая дежурила в тот день.