В Верховной Раде увидели повод отказаться от Минских соглашений

Постановление Государственной Думы о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позволяет Украине наконец отказаться от Минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, «Минск-2» и раньше нес большие риски для суверенитета Украины, однако власти не могли выйти из него. Теперь же депутат увидел в решении Думы весомый повод объявить о прекращении договоренностей. «Я надеюсь, что украинские дипломаты оперативно отреагируют и сделают заявления о том, что это означает фактически погребение Минских договоренностей Российской Федерацией», — призвал Рахманин.

Он также захотел разработать дипломатический механизм, который позволит Киеву без издержек выйти из «минского процесса» и решать проблемы с Донбассом в ином формате. «Чтобы в принципе больше на этот документ не ссылаться, и все риски, все опасности, которые с этим документом связаны, снять с себя», — пояснил парламентарий.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.