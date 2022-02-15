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В Верховной Раде увидели повод отказаться от Минских соглашений

Депутат Рады Рахманин призвал выйти из «Минска-2» из-за обращения Госдумы по ДНР и ЛНР

Фото: РИА Новости

Постановление Государственной Думы о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позволяет Украине наконец отказаться от Минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, «Минск-2» и раньше нес большие риски для суверенитета Украины, однако власти не могли выйти из него. Теперь же депутат увидел в решении Думы весомый повод объявить о прекращении договоренностей. «Я надеюсь, что украинские дипломаты оперативно отреагируют и сделают заявления о том, что это означает фактически погребение Минских договоренностей Российской Федерацией», — призвал Рахманин.

Он также захотел разработать дипломатический механизм, который позволит Киеву без издержек выйти из «минского процесса» и решать проблемы с Донбассом в ином формате. «Чтобы в принципе больше на этот документ не ссылаться, и все риски, все опасности, которые с этим документом связаны, снять с себя», — пояснил парламентарий.

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Вчера

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

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Михаил Кириллов
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